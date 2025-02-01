Он отвечает за планирование атак ИГ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какую операцию приказал провести Дональд Трамп

По словам Трампа, целью атаки стал один из высокопоставленных членов группировки, который отвечал за координацию нападений, а также другие террористы ИГ.

Эти убийцы, которых мы обнаружили в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам. Удары разрушили пещеры, в которых они жили, и убили множество террористов, не причинив никакого вреда мирным жителям,

– подчеркнул он.

На территории Сомали действует группировка Аш-Шабааб, связана с Аль-Каидой, которая считается одной из самых опасных террористических организаций в регионе.

Во времена президентства Джо Байдена в Сомали находилось около 500 американских военных, которые проводили спецоперации и обучали элитное сомалийское подразделение Данаб, отмеченное эффективностью в борьбе с Аш-Шабааб, пишет BBC.

Кроме того, США имеют авиабазу Баледогле к северо-западу от Могадишо, откуда регулярно наносят удары по исламистским боевикам.