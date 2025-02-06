Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что Молитвенный завтрак является очень важным элементом для внутриполитической жизни американцев. В этом событии также приняли участие почти 3 тысячи религиозных, политических и общественных лидеров из более 120 стран.

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Участие Трампа в Молитвенном завтраке

Андриана Кучер отметила, что Молитвенный завтрак в Вашингтоне был разделен на 2 части.

Сначала американский лидер обратился к конгрессменам и сенаторам и выступал в Капитолии. Там Трамп в основном говорил о внутриполитических вопросах и религиозных аспектах,

– сказала она.

Дональд Трамп подчеркнул, что будет защищать религию в США и продвигать ее во всем мире.

Что Трамп сказал об Украине

Кроме того, президент США вспомнил и о внешней политике. Он говорил о войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Что касается Украины, то Дональд Трамп в очередной раз повторил свой тезис, мол, этой войны не должно было произойти. Он обвинил в такой безответственной политике своих предшественников,

– отмечала ведущая.

Во время Молитвенного завтрака Трамп подчеркнул, что его администрация упорно работает над тем, чтобы достичь прогресса в прекращении российско-украинской войны.

Напомним, ранее президент США заявил, что переговоры по урегулированию войны между Украиной и Россией продолжаются и, по его словам, продвигаются хорошо. Он не раскрыл деталей, но отметил, что США общаются не только с Киевом и Москвой, но и с другими сторонами.