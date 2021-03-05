Бывший президент Америки Дональд Трамп хочет продать особняк во Флориде. За дом, построенный в 50 годах, он хочет почти втрое большую сумму, чем ту, которую когда-то выложил сам.

Продает квартиры компания, зарегистрированная на Дональда Трампа и его семью. Дом расположен в курортном городе Палм-Бич неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Между тем YouTube планирует востановить канал Трампа Вилла Трампа во Флориде: что известно Отдать свой дом семья Трампа хочет за 49 миллионов долларов.

Тот, кто приобретет поместье, получит бонус: полное членство в гольф-клубе Трампа.

Дом продала в 2018 году компании Трампа его же сестра. Задокументированная сумма – 18,25 миллиона долларов. До этого женщина приобрела его в 2004 году за 11,5 миллиона долларов.

На вилле восемь спален и девять ванн.

Построен особняк в 1956 году в стиле бермудских островов. В нем проведен современный ремонт.

Панорамные окна виллы Трампа / Фото з nypost.com Где будет жить Трамп После того, как Трамп покинул Белый дом, он уехал во Флориду. Именно там расположена резиденция Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Приблизительная стоимость комплекса сейчас составляет 200 миллионов долларов.

Среди многочисленной недвижимости семья Трампа владеет позолоченной квартирой в пентхаусе на Манхэттене и деревенское поместье в штате Нью-Йорк.