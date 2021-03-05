Трамп продає віллу на березі океану: ціна вражає
Колишній президент Америки Дональд Трамп хоче продати особняк у Флориді. За будинок, зведений у 50 роках, він хоче майже втричі більшу суму, ніж ту, яку колись виклав сам.
Джерело:New York Post
Продає помешкання компанія, що зареєстрована на Дональда Трампа та його сім'ю. Будинок розташований в курортному місті Палм-Біч неподалік від резиденції Трампа Мар-а-Лаго.
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Вілла Трампа у Флориді: що відомо
- Віддати свій будинок родина Трампа хоче за 49 мільйонів доларів.
- Той, хто придбає маєток, отримає бонус: повне членство у гольф-клубі Трампа.
- Будинок продала у 2018 році компанії Трампа його ж сестра. Задокументована сума – 18,25 мільйона доларів. До того жінка придбала його у 2004 році за 11,5 мільйонів доларів.
- Вілла має з вісім спалень та дев'ять ванн.
- Побудований маєток у 1956 році у стилі бермудських островів. Зараз він має сучасний ремонт.
Панорамні вікна вілли Трампа / Фото з nypost.com
Де буде жити Трамп
- Після того, як Трамп покинув Білий дім, він поїхав до Флориди. Саме там розташована резиденція Мар-а-Лаго в Палм-Біч.
- Приблизна вартість комплексу зараз становить 200 мільйонів доларів.
- Серед численної нерухомості сім'я Трампа має позолочену квартиру в пентхаусі на Манхеттені та сільський маєток в штаті Нью-Йорк.
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