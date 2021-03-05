Колишній президент Америки Дональд Трамп хоче продати особняк у Флориді. За будинок, зведений у 50 роках, він хоче майже втричі більшу суму, ніж ту, яку колись виклав сам.

Продає помешкання компанія, що зареєстрована на Дональда Трампа та його сім'ю. Будинок розташований в курортному місті Палм-Біч неподалік від резиденції Трампа Мар-а-Лаго. Тим часом YouTube планує відновити канал Трампа Вілла Трампа у Флориді: що відомо Віддати свій будинок родина Трампа хоче за 49 мільйонів доларів.

Той, хто придбає маєток, отримає бонус: повне членство у гольф-клубі Трампа.

Будинок продала у 2018 році компанії Трампа його ж сестра. Задокументована сума – 18,25 мільйона доларів. До того жінка придбала його у 2004 році за 11,5 мільйонів доларів.

Вілла має з вісім спалень та дев'ять ванн.

Побудований маєток у 1956 році у стилі бермудських островів. Зараз він має сучасний ремонт.

Панорамні вікна вілли Трампа / Фото з nypost.com Де буде жити Трамп Після того, як Трамп покинув Білий дім, він поїхав до Флориди. Саме там розташована резиденція Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Приблизна вартість комплексу зараз становить 200 мільйонів доларів.

Серед численної нерухомості сім'я Трампа має позолочену квартиру в пентхаусі на Манхеттені та сільський маєток в штаті Нью-Йорк.