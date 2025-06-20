Об этом в эфире 24 Канала отметил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, озвучив, что лидер США ненавидит все международные структуры (ВТО, ООН, НАТО) как раз из-за того, что там установлены правила.

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Лидер Штатов опасается пересечь черту

Трамп и Путин одновременно каждый со своей стороны не хотят иметь правила. Они, как подчеркнул дипломат, стремятся устанавливать собственные.

"Так же как и Путин, Трамп боится за свою жизнь. Он боится, что если начнется что-то вроде ядерного конфликта, то он может перерасти в глобальный, что будет настоящей катастрофой. Никто же не хочет, чтобы один маленький шаг превратился в длинную дорогу, где победителей не будет, в ядерной войне победить невозможно", – озвучил Огрызко.

Если говорить о ситуации с Израилем, Трамп сначала начал в традиционной для себя манере кричать в сторону Ирана о "немедленно", "полной капитуляции", угрожать решительными действиями. Он стягивал авиацию, однако ударов со стороны США нет.

Почему? Потому что, как заметил Огрызко, американский президент понимает, что это уже будет переход за черту, за которой начнутся неотвратимые процессы.

"Он не знает, есть ли у Ирана ядерная бомба и что он будет делать. Поэтому сейчас можно поиграть мышцами, сделать несколько заявлений, но в определенный момент сказать, что аятолла его друг и он с ним всегда находил общий язык. Он может выставить ультиматум до завтра, а потом продлить его на 90 дней, потому что надо заключить "прекрасную сделку", – озвучил дипломат.

Трамп и Путин пренебрегают базой безопасности

Экс-министр иностранных дел напомнил высказывание Путина о границах России, когда тот сказал, что они "нигде не заканчиваются". Сегодня весь мировой порядок построен на принципе нерушимости границ. Они проведены и зафиксированы, подписаны главами государств Европы и США. Это база безопасности.

Одновременно с этим глава Кремля своими заявлениями доказывает, что эта база ему совершенно не нужна. Трамп в свою очередь заявляет, что он хочет забрать Гренландию, Канаду. Для него нет понятия, что Канада – это суверенное государство, которое имеет границы, свое правительство, парламент, короля.

Но ему это все безразлично, он не хочет это принимать, потому что представляет себе, что может устанавливать собственные правила, отличные от тех, которые уже есть. В этом и Трамп, и Путин – братья-близнецы,

– считает Огрызко.

По словам дипломата, они оба хотят разрушить всю послевоенную систему безопасности. Поэтому между США и Европой сегодня нет общего мнения, потому что у них расходятся базовые подходы.