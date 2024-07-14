Журналисты утверждают, что эти нападения и вовсе сформировали историю США. После ранения Трампа как минимум вспоминается убийство Кеннеди, но таких покушений было значительно больше. 24 Канал собрал самые известные из них.

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Убийства американских президентов

Убийства Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма МакКинли в конце концов привели к расширению полномочий Секретной службы, а убийство Джона Кеннеди шокировало нацию и привело к усилению охраны вокруг президента. Однако Джеральд Форд стал мишенью двух громких покушений в течение 18 дней, а Рональд Рейган был серьезно ранен пулей в начале своего президентства в 1981 году. Почти каждый современный президент был мишенью. Секретная служба предотвратила почти все эти покушения, лишь некоторые из них закончились ранениями,

– пишут в Bloomberg.

Всего за 250-летнюю историю Соединенных Штатов были убиты четыре президента и ранены три. Интересно, что избиратели были обеспокоены возможным насилием, связанным с нынешними президентскими выборами. Об этом свидетельствовали данные опросов.

Знаковым для американской истории убийством стала гибель Авраама Линкольна в 1865 году. Актер Джон Уилкс Бут преследовал национального героя США почти две недели и вначале хотел похитить, но изменил планы, услышав о предоставлении афроамериканцам избирательных прав. Бут поддерживал конфедератов Юга, которые потерпели поражение от Севера в Гражданской войне. Его нашли и поймали, он умер от ран, нанесенных во время захвата.

Уильяма Мак-Кинли убили в 1901 году, а Джеймса Гарфилда – 1881 году. Обоих убийц казнили.

Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе. Стрелял Ли Харви Освальд, которого самого убили через несколько дней. Это одно из самых известных убийств мировых политиков. Споры, стоял ли кто-то за Освальдом, продолжаются до сих пор: многие не верят в официальную версию о стрелке-одиночке.

Палестинец Сирхан Сирхан застрелил младшего брата Кеннеди, Роберта Фрэнсиса Кеннеди, в 1968 году. Тот был кандидатом на праймериз от Демократической партии. Убийцу приговорили к пожизненному, он до сих пор в тюрьме. Интересно, что сын Кеннеди будет баллотироваться как независимый кандидат в президенты в 2024 году.

Вообще между убийством Линкольна и Кеннеди есть много совпадений. Например, до убийства они пережили по одному покушению, а вот второе стало роковым.

Покушения на американских президентов

Стрелка Томаса Мэтью Крукса, который едва не убил Трампа в Пенсильвании, ликвидировали. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы Трампа, задев ухо. Впрочем, кандидат-республиканец довольно быстро вышел из больницы. До того в Трампа целились в 2016 году – 20-летний британец пытался отобрать пистолет у полицейского на митинге. Он признал свою вину, его депортировали. В 2017 и 2018 годах на Трампа также планировали покушения.

На Барака Обаму хотели совершить покушение белые расисты. Это было еще в 2008 году, когда Обама был еще только кандидатом. Кроме этого, был еще ряд покушений.

В Грузии в 2005 году в сторону трибуны, где стояли Джордж Буш – младший и Михаил Саакашвили, бросили гранату. Она не разорвалась.

Билл Клинтон трижды становился мишенью злоумышленников в 1994 году. Нападавшие выслеживали его во время пробежек, таранили его авто, стреляли и закладывали взрывчатку на дороге.

В Рональда Рейгана стреляли 30 марта 1981 года. Нападавший, Джон Гинкли-младший, шесть раз выстрелил в президента в Вашингтоне. Рейгана тяжело ранили, ему провели операцию. Трое других раненых тоже выжили. Хинкли находился в психиатрической больнице до 2016 года, то есть даже тогда, когда Рейгана уже не стало.

Интересно! Рейган первым преодолел "проклятие американской политики", которое якобы произнес индейский вождь Текумсе. Каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий. Вторым счастливчиком стал Джордж Буш-младший, что дало основания говорить, будто бы проклятие действует только до седьмого колена.

Об эпических действиях нападавших снимают фильмы

В 1975 году в Джеральда Форда дважды стреляли женщины – сначала Линетт Фромм, сторонница лидера культа Чарльза Мэнсона, а через три недели Сара Джейн Мур. Форд выжил и стал одним из тех президентов, которые прожили дольше всех.

Покушение на Никсона легло даже в основу фильма. Это неудивительно, ведь в 1971 году мужчина планировал угнать самолет и врезаться им в Белый дом.

В 1947 году Гарри Трумэну прислали по почте бомбы, а в 1950-м даже штурмовали дом, где он жил.

Покушение на Теодора Рузвельта состоялось в 1912 году. К тому времени он был уже экс-президентом и выступал с речью. От гибели его спас футляр для очков в кармане и толстый текст речи на 50 страниц. Пуля все же попала в грудь, но ее сила уже не была смертоносной. Врачи решили не извлекать ее, а нападавшего отправили в сумасшедший дом.