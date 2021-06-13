Газета информирует, что бывшему американскому президенту не понравились слова французского главы о том, что у Штатов наконец появился руководитель, "который хочет сотрудничать".

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Он и многие другие лидеры до него во Франции и по всей Европе грабили Соединенные Штаты, как никогда раньше. К нам очень несправедливо относились, заключали ужасные торговые сделки, и мы платили за их защиту,

– сказал Дональд Трамп.

Политик также считает, что такие страны, как Франция, использовали США. Сам же Дональд Трамп считает, что был неудобным для Европы, потому что не позволял этого делать.

Он заметил: "Вот почему, конечно, им нравится Байден, потому что теперь им будет позволено вернуться к своим старым методам мошенничества. Если бы я был лидером этих стран, я бы тоже предпочитал Байдена перед Трампом".

Бывший американский президент добавил, что эти страны "теперь намерены разбогатеть за счет Соединенных Штатов, как они это делали в прошлом, пока не произойдут изменения".

Обратите внимание! Перед официальной встречей на саммите "Большой семерки" Джо Байден и Эммануэль Макрон провели неформальную встречу. Они общались с глазу на глаз впервые с тех пор, как американец стал президентом.

Саммит G7: что известно

В Великобритании 11 июня стартовал саммит "Большой семерки". Кроме хозяйки на переговоры собрались США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

Это первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии. В качестве "стран-гостей" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и Южно-Африканская Республика.

Борис Джонсон подчеркнул, что встреча "Большой семерки" должна восстановить евроатлантическое единство и сотрудничество в решении глобальных проблем.

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