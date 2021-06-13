Газета інформує, що колишньому американському президенту не сподобалися слова французького очільника про те, що у Штатів нарешті з'явився керівник, "який хоче співпрацювати".

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Він і багато інших лідерів до нього у Франції і по всій Європі грабували Сполучені Штати, як ніколи раніше. До нас дуже несправедливо ставилися, укладали жахливі торгові угоди і ми платили багато за їх захист,

– сказав Дональд Трамп.

Політик також вважає, що такі країни, як Франція, використовували США. Сам ж Дональд Трамп вважає, що був незручним для Європи, бо не дозволяв цього робити.

Він зауважив: "Ось чому, звичайно, їм подобається Байден, тому що тепер їм буде дозволено повернутися до своїх старих методів шахрайства. Якби я був лідером цих країн, я б теж надавав перевагу Байдену перед Трампом".

Колишній американський президент додав, що ці країни "тепер мають намір розбагатіти за рахунок Сполучених Штатів, як вони це робили у минулому, поки не відбудуться зміни".

Зверніть увагу! Перед офіційною зустріччю на саміті "Великої сімки" Джо Байден та Еммануель Макрон мали неформальну зустріч. Вони спілкувалися віч-на-віч вперше відтоді, як американець став президентом.

Саміт G7: що відомо

У Великій Британії 11 червня стартував саміт "Великої сімки". Окрім господарки на переговори зібралися США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія.

Це перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії. Як "країни-гості" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка.

Борис Джонсон наголосив, що зустріч "Великої сімки" має відновити євроатлантичну єдність та співпрацю у розв'язанні глобальних проблем.

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