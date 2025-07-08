Похоже, для россиян все изменится, – в ЦПД отреагировали на критику Путина от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в сторону главы Кремля. В ЦПД отреагировали на заявления президента США в отношении Путина.

Там отметили, что "похоже, что дальше для россиян все изменится". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Из-за зверств Путина Трамп одобрил передачу оборонительного оружия Украине

ЦПИ о критике Путина от Трампа

Андрей Коваленко отметил, что российская пропаганда так долго создавала в США иллюзию, что Россия готова к конструктиву, исключительно, чтобы выиграть время, продолжить войну и не получить американские санкции.

Но, похоже, что дальше для россиян все изменится,

– отметил глава ЦПД.

Смотрите также В Кремле засуетились: пообещав оружие Украине, Трамп дает России важный сигнал

Напомним, что во вторник, 8 июля, Дональд Трамп высказался относительно российского диктатора. Президент США заявил, что недоволен Путиным. В то же время американский лидер намекнул на "сюрприз" для диктатора. Однако в детали глава Белого дома не вдавался.