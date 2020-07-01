Президент США Дональд Трамп в уже привычной для себя манере обвинил Китай в распространении пандемии коронавируса. Он заявил, что злится на азиатскую страну из-за этого все больше.

На этот раз свое возмущение в адрес Китая Дональд Трамп выразил в своем твиттере.

Интересно Трамп по телефону называл Меркель "глупой", а Ким Чен Ыну хвастался гениальностью, – СМИ

Он заявил, что злится на Китай все больше и больше, когда видит, как пандемия коронавируса распространила по миру "свое уродливое лицо".

В частности пандемия нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам Америки. Люди это видят, и я это чувствую,

– заявил Дональд Трамп.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Американо-китайское противостояние вокруг коронавируса