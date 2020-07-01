Трамп снова "проехался" по Китаю из-за распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп в уже привычной для себя манере обвинил Китай в распространении пандемии коронавируса. Он заявил, что злится на азиатскую страну из-за этого все больше.
На этот раз свое возмущение в адрес Китая Дональд Трамп выразил в своем твиттере.
Интересно Трамп по телефону называл Меркель "глупой", а Ким Чен Ыну хвастался гениальностью, – СМИ
Он заявил, что злится на Китай все больше и больше, когда видит, как пандемия коронавируса распространила по миру "свое уродливое лицо".
В частности пандемия нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам Америки. Люди это видят, и я это чувствую,
– заявил Дональд Трамп.
Американо-китайское противостояние вокруг коронавируса
- Еще в начале пандемии коронавируса США обвинили Китай в том, что якобы именно он создал новый вирус в собственной лаборатории.
- В ответ Китай заявил, что это именно военные США создали коронавирус, а затем "подбросили" его на территорию азиатской страны.
- Другая часть политикума США говорит, что Китай не создавал коронавирус, но он виноват в том что вовремя не предупредил весь мир.
- Впрочем последние открытия доказывают, что любая из этих версий является маловероятной. Например, в канализации Барселоны еще в марте 2019 года.