Трамп знову "проїхався" по Китаю через поширення коронавірусу
Президент США Дональд Трамп у вже звичній для себе манері звинуватив Китай у поширенні пандемії коронавірусу. Він заявив, що злиться на азіатську країну через е щораз більше.
Цього разу своє обурення на адресу Китаю Дональд Трамп висловив у власному твіттері.
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Він заявив, що злиться на Китай щораз більше й більше, коли бачить, як пандемія коронавірусу поширила світом "своє потворне обличчя".
Зокрема пандемія нанесла величезної шкоди Сполученим Штатам Америки. Люди це бачать, і я це відчуваю,
– заявив Дональд Трамп.
Американсько-китайське протистояння довкола коронавірусу
- Ще на початку пандемії коронавірусу США звинуватили Китай у тому, що буцімто саме він створив новий вірус у власній лабораторії.
- У відповідь Китай заявив, що це саме військові США створили коронавірусу, а потім "підкинули" його на територію азіатської країни.
- Інша частина політикуму США каже, що Китай не створював коронавірусу, але він винен за те, що вчасно не попередив увесь світ.
- Втім останні відкриття доводять, що будь-яка з цих версій є малоймовірною. Наприклад, у каналізації Барселони ще у березні 2019 року.