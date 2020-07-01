Президент США Дональд Трамп у вже звичній для себе манері звинуватив Китай у поширенні пандемії коронавірусу. Він заявив, що злиться на азіатську країну через е щораз більше.

Цього разу своє обурення на адресу Китаю Дональд Трамп висловив у власному твіттері.

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Він заявив, що злиться на Китай щораз більше й більше, коли бачить, як пандемія коронавірусу поширила світом "своє потворне обличчя".

Зокрема пандемія нанесла величезної шкоди Сполученим Штатам Америки. Люди це бачать, і я це відчуваю,

– заявив Дональд Трамп.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Американсько-китайське протистояння довкола коронавірусу