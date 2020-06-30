Дональд Трамп у телефонних розмовах деяких світових лідерів ображав, іншим хвалився. За інформацією ЗМІ, президент США регулярно принижував експрем'єр-міністерку Британії Терезу Мей, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, лідерів Франції та Канади. Натомість Кім Чен Ину хвалився своїм багатством та геніальністю.

Деталі розмов американського президента з лідерами інших держав опублікувало CNN.

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Хвальба та зловтішання Трампа

За інформацією видання, американський лідер найбільше телефонних розмов провів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони спілкувалися декілька днів на тиждень. У розмові з ним президент США радів розгрому колишніх президентів Джорджа Буша і Барака Обами.

Також Трамп хвалився королівському спадкоємцеві Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману і лідеру КНДР Кім Чен Ину своїм багатством, геніальністю, а також здобутками на посаді президента. Не оминав президент увагою й "ідіотизм" своїх попередників.

Приниження та образи лідера США

Німецький чиновник розповів, що деякі дзвінки Трампа і були "незвичайні". Для того, аби їх засекретити, застосовували спеціальні заходи.

Американський лідер регулярно принижував експрем'єр-міністерку Британії Терезу Мей – казав, що їй не вистачає мужності. А канцлерку Німеччини Ангелу Меркель називав "дурною" та звинувачував у тому, що вона – в кишені у росіян.

Також Трамп ображав президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем'єра Австралії Скотта Моррісона.

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