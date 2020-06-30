Дональд Трамп в телефонных разговорах некоторых мировых лидеров оскорблял, другим хвалился. По информации СМИ, президент США регулярно унижал экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, лидеров Франции и Канады. Зато Ким Чен Ыну хвастался своим богатством и гениальностью.

Детали разговоров американского президента с лидерами других государств опубликовало CNN.

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Тщеславие и злорадство Трампа

По информации издания, американский лидер больше всего телефонных разговоров провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они общались несколько дней в неделю. В разговоре с ним президент США радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы.

Также Трамп хвастался королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим богатством, гениальностью, а также достижениями на посту президента. Не обходил президент вниманием и "идиотизм" своих предшественников.

Унижения и оскорбления лидера США

Немецкий чиновник рассказал, что некоторые звонки Трампа были "необычные". Для того, чтобы их засекретить, применяли специальные мероприятия.

Американский лидер регулярно унижал экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй – говорил, что ей не хватает мужества. А канцлера Германии Ангелу Меркель называл "глупой" и обвинял в том, что она – в кармане у россиян.

Также Трамп оскорблял президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

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