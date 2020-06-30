Трамп по телефону называл Меркель "глупой", а Ким Чен Ыну хвастался гениальностью, – СМИ
Дональд Трамп в телефонных разговорах некоторых мировых лидеров оскорблял, другим хвалился. По информации СМИ, президент США регулярно унижал экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, лидеров Франции и Канады. Зато Ким Чен Ыну хвастался своим богатством и гениальностью.
Детали разговоров американского президента с лидерами других государств опубликовало CNN.
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Тщеславие и злорадство Трампа
По информации издания, американский лидер больше всего телефонных разговоров провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они общались несколько дней в неделю. В разговоре с ним президент США радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы.
Также Трамп хвастался королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим богатством, гениальностью, а также достижениями на посту президента. Не обходил президент вниманием и "идиотизм" своих предшественников.
Унижения и оскорбления лидера США
Немецкий чиновник рассказал, что некоторые звонки Трампа были "необычные". Для того, чтобы их засекретить, применяли специальные мероприятия.
Американский лидер регулярно унижал экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй – говорил, что ей не хватает мужества. А канцлера Германии Ангелу Меркель называл "глупой" и обвинял в том, что она – в кармане у россиян.
Также Трамп оскорблял президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.
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Что известно о недавних заявлениях Меркель относительно США
- Канцлер Германии заявила, что мир не может считать само собой разумеющимся стремление США быть мировым лидером.
- Страны должны соответственно скорректировать свои приоритеты.