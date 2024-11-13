Большой позитив заключается в том, что политическая ситуация после выборов осталась стабильной. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что в Кремле надеялись, что США охватит хаос.

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Желания России не оправдались

Китай, Иран и Россия надеялись, что Соединенные Штаты пойдут в "пике". Тогда они будут решать внутренние проблемы, им не будет дела ни до кого другого. Пророчили даже если не гражданскую войну, то противостояние на улицах, паралич власти и государственных структур. Всего этого не произошло.

Однако никто так и не знает, что будет делать дальше Трамп. Он очень опасен в смысле того, что может сделать как что-то хорошее, так и плохое. Но всем диктаторским режимам будет туго – это уже факт,

– подчеркнул Олег Лесной.

Он добавил, что китайский, иранский и российский кейсы стоит рассматривать не как отдельные, а как целостные. Если, например, Трамп начнет с Китая, или Ирана, то это напрямую отразится на нашей войне. Ведь без участия Пекина, боевые действия уже давно бы закончились.

Так же можно сказать об Иране. Если бы страна не передавала России "Шахеды", то ситуация выглядела бы совсем по-другому. Поэтому сейчас Украине важно удержать строй, потому что на нас будут давить в смысле переговоров и союзники, и враги.

У Трампа есть много минусов, но есть плюсы. Он ценит, когда человек или страна не сдается, а борется. Это можно "продавать" ему, как эмоциональную составляющую, можно найти экономические рычаги. Ко всему надо подходить прагматично и понимать, что без нас никто государство не защитит,

– подытожил политолог.