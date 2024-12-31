На Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году говорили о возвращении к идее создания европейских военных сил. Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, добавив, что такие силы нужны, чтобы быстро отреагировать в случае угрозы.

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Могут ли США выйти из НАТО

К сожалению, голоса политиков, которые говорят о создании европейского контингента, сейчас в меньшинстве. Но угроза прихода Трампа способствует тому, чтобы эти голоса звучали громче.

Пока неотработанный механизм, что делать, если Соединенные Штаты Америки, заявят о выходе из НАТО, заберут базы, которые дислоцируются в Европейском Союзе, или не позволят использовать свое вооружение. Таких вопросов очень много.

Единственное успокоение – это то, что новая команда Трампа пока не говорит, что решение о выходе США из НАТО принято. Но то, что Трамп будет заставлять страны Европейского Союза платить больше за свою оборону – это однозначный факт,

– подчеркнул Виктор Шлинчак.

В истории были случаи, когда триллионы долларов вливались в Афганистан, но американцы все-таки вышли оттуда. Но в среднесрочной перспективе вряд ли Соединенные Штаты Америки будут выходить из Альянса. Геополитически им это невыгодно, ведь тогда страна потеряет статус, в который вкладывала много десятилетий.