На Мюнхенській безпековій конференції у 2024 році говорили про повернення до ідеї створення європейських військових сил. Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, додавши, що такі сили потрібні, щоб швидко відреагувати у випадку загрози.

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Чи можуть США вийти з НАТО

На жаль, голоси політиків, які говорять про створення європейського контингенту, зараз у меншості. Але загроза приходу Трампа сприяє тому, щоб ці голоси лунали голосніше.

Поки невідпрацьований механізм, що робити, якщо Сполучені Штати Америки, заявлять про вихід з НАТО, заберуть бази, які дислокуються у Європейському Союзі, або не дозволятимуть використовувати своє озброєння. Таких запитань дуже багато.

Єдине заспокоєння – це те, що нова команда Трампа поки не говорить, що рішення про вихід США з НАТО ухвалене. Але те, що Трамп заставлятиме країни Європейського Союзу сплачувати більше за свою оборону – це однозначний факт,

– підкреслив Віктор Шлінчак.

В історії були випадки, коли трильйони доларів вливалися в Афганістан, але американці все-таки вийшли звідти. Але в середньостроковій перспективі навряд чи Сполучені Штати Америки виходитимуть з Альянсу. Геополітично їм це невигідно, адже тоді країна втратить статус, в який вкладала багато десятиліть.