Наразі також розглядають інші заходи з протидії потенційним загрозам критично важливим об'єктам підводної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Північноатлантичного альянсу, оприлюдненої на офіційному сайті.

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Що відомо про посилення присутності НАТО

Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним з низки нещодавніх інцидентів в Балтійському морі, що розглядаються як можливі диверсії. Члени Альянсу висловили повну солідарність з Естонією і Фінляндією у зв'язку з нещодавнім інцидентом.

Задля збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію і запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність в Балтійському морі. Члени Альянсу також розглядають інші заходи з протидії потенційним загрозам критично важливим об'єктам підводної інфраструктури,

– ідеться у повідомленні.

Зокрема, такі заходи розглядають за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який був створений у травні 2024 року. Цікаво, що у пошкодженні кабелів у Фінській затоці підозрюють танкер Eagle S, який є частиною так званого тіньового флоту Росії.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали танкер. Проводяться допити екіпаж, який складається з громадян Грузії та Індії. На самому судні знайшли високотехнологічне обладнання для прослуховування та запису, яке Росія могла використовувати для шпигунства.