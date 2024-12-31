Сейчас также рассматривают другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, обнародованного на официальном сайте.

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Что известно об усилении присутствия НАТО

Повреждение кабелей, которое расследует финская власть, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, рассматриваемых как возможные диверсии. Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом.

Для сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море. Члены Альянса также рассматривают другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

В частности, такие меры рассматривают при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, который был создан в мае 2024 года. Интересно, что в повреждении кабелей в Финском заливе подозревают танкер Eagle S, который является частью так называемого теневого флота России.

Напомним, ранее полицейские задержали танкер. Проводятся допросы экипаж, который состоит из граждан Грузии и Индии. На самом судне нашли высокотехнологичное оборудование для прослушивания и записи, которое Россия могла использовать для шпионажа.