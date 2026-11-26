Дональд Трамп все чаще сталкивается с сопротивлением даже внутри собственной партии, а его сближение с Кремлем вызывает недовольство среди американских политиков и избирателей. Окружение президента продвигает идеи экономической перезагрузки отношений с Россией, которые могут принести Кремлю новые выгоды.

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Почему у Трампа нет абсолютной власти, как Конгресс может повлиять на помощь Украине и что на самом деле стоит за мирными инициативами Джареда Кушнера – в интервью 24 Каналу объяснил американский политик Борис Пинкус.

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Иллюзия абсолютного контроля: почему вето Трампа больше не является приговором

Дональд Трамп регулярно заявляет, что обладает двумя мощными рычагами влияния: правом вето на решения Конгресса и возможностью помиловать представителей своего окружения. Однако реальная политическая ситуация в Вашингтоне свидетельствует о том, что его влияние не безгранично.

Как отмечает Борис Пинкус, внутри Республиканской партии нарастает недовольство пророссийским курсом президента. Все больше его соратников начинают открыто дистанцироваться от такой политики.

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В частности, Том Коттон, председатель юридического комитета Сената, уже категорически выступил против сближения с Владимиром Путиным. Меняется и позиция Марко Рубио, чья роль во внешней политике возросла после отстранения Джей Ди Венса.

Для Рубио, у которого есть собственные президентские амбиции, поддержка сомнительных инициатив Трампа может стать политическим бременем. Пинкус прогнозирует, что чем быстрее Рубио дистанцируется от президента, тем больше это может повысить его собственный рейтинг.

Главным инструментом противодействия Трампу остается двухпартийное большинство в Конгрессе. Если Сенат наберет 67 голосов, президентское вето можно будет преодолеть. Пинкус убежден, что это вполне реально благодаря поддержке части республиканцев. Именно поэтому до конца января может открыться окно возможностей для принятия пакета помощи Украине на 15 миллиардов долларов.

Полное интервью с Пинкусом смотрите в видео

Бизнес на крови: что стоит за мирными инициативами Кушнера

Пока Трамп публично высмеивает заявления о сроках заключения мирного соглашения и подчеркивает, что война в Украине не касается США, его ближайшее окружение – Джаред Кушнер и Стив Виткофф – пытается превратить геополитику в прибыльный бизнес.

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Кушнер активно продвигает идею перезагрузки отношений между Россией и Европой, одновременно обещая Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Однако эти обещания, по мнению Пинкса, не имеют реальной основы.

К слову во время переговоров с Москвой специальный посланник Трампа поднимал вопрос о возможном отказе Киева от части территорий в обмен на гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО. В то же время Кремль опроверг, что соглашался на такую концепцию, а сам Кушнер назвал перезагрузку отношений между Россией и Европой одной из главных целей переговоров.

Чтобы такие гарантии заработали, соответствующий документ должны были бы ратифицировать все 32 страны-члена Альянса. При этом среди них могут найтись государства, которые заблокируют соглашение, в частности из-за позиции пророссийского правительства Словакии.

Кроме того, подобное соглашение вряд ли получит поддержку нынешнего Конгресса США. Зато истинные мотивы окружения Трампа, как считает Пинкус, связаны с финансовой выгодой.

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Показательный пример – подготовка соглашения на 10 миллиардов долларов между близким к Трампу миллиардером Тоддом Боэли и российской компанией "Лукойл", в отношении которой введены санкции.

Официально это представляется как попытка вытеснить российское влияние, однако фактически речь идет о перераспределении активов при содействии американских государственных структур. Пинкус подчеркивает, что такие действия могут стать поводом для новых уголовных расследований в отношении представителей администрации Трампа.

Показателен и предыдущий опыт Кушнера на Ближнем Востоке. В свое время он обещал превратить Газу в процветающую Ривьеру с роскошными пляжами. Однако реальность оказалась совсем иной – ХАМАС сохранил свое влияние.

Сегодня Трамп, находясь под влиянием Катара и России, сдерживает Израиль от окончательного уничтожения террористов и вместо этого продвигает очередные мирные соглашения. Пинкус обращает внимание на то, что Катар поддерживал ХАМАС, в частности после нападения 7 октября.

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Тот же подход Кушнер пытается применить к Европе: предлагает возобновить экономические отношения с Россией, игнорируя масштаб нанесенного Украине ущерба, превышающего триллион долларов. В таких условиях возвращение к привычному бизнесу с Москвой невозможно.

Интересно что Путин предлагалл Кушнеру нефтяные сделки в обмен на ослабление санкций. По данным СМИ, Кремль предлагал спецпосланнику Трампа совместную добычу нефти на Сахалине и продажу активов подсанкционной энергетической компании. Взамен Россия хотела добиться ослабления части американских санкций, однако Кушнер отклонил такие предложения.

Электоральная катастрофа и потеря доверия американцев

Политическая слабость Трампа проявляется и в падении его поддержки среди ключевых групп избирателей. Важной частью электората республиканцев традиционно являются евангелисты, которых в США насчитывается около 80 миллионов.

Однако, согласно данным, приведенным Пинкусом, на последних выборах лишь 17% от общего числа избирателей проголосовали за Республиканскую партию. Это было голосование не только за партию, но и фактически за самого Трампа и его политику.

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Данные Pew Research Center также свидетельствуют о недовольстве американцев позицией президента в отношении Украины. В частности, 67% граждан США не одобряют его действия в этом вопросе. Более того, 39% американцев считают, что Трамп слишком поддерживает Россию.

Меняются настроения даже внутри Республиканской партии: доля тех, кто считал политику президента сбалансированной, по приведенным данным, сократилась с 50% до 39%. Таким образом, сближение Трампа с Путиным может стоить ему поддержки даже среди собственных избирателей.

Американское общество все более критично воспринимает его отношение к российскому диктатору. Стратегия для Украины: игнорировать заявления и наращивать силу В этой ситуации Украине не стоит ориентироваться на ежедневные противоречивые заявления Дональда Трампа.

Главной задачей Киева должно стать укрепление сотрудничества с Конгрессом через дипломатические каналы и парламентские делегации. В то же время самым весомым аргументом Украины остаются успехи на поле боя и технологические прорывы.

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Пинкус отмечает операции украинских спецслужб и военных далеко за пределами страны – от Финского залива до побережья Ливии, где были подвергнуты атакам российские суда. Украинские инженеры также разрабатывают новейшие беспилотники с искусственным интеллектом, способные маневрировать и поражать цели на значительных расстояниях. Такие технологические достижения привлекают внимание мира и открывают возможности для сотрудничества с иностранными спецслужбами, в частности с израильскими.

Именно демонстрация силы и способности наносить удары по российским целям в разных частях мира может заставить американский истеблишмент считаться с интересами Украины – независимо от того, кто сидит в Овальном кабинете.