Дональд Трамп дедалі частіше стикається з опором навіть усередині власної партії, а його зближення з Кремлем викликає невдоволення серед американських політиків і виборців. Оточення президента просуває ідеї економічного перезавантаження відносин із Росією, які можуть принести Кремлю нові вигоди.

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Чому Трамп не має абсолютної влади, як Конгрес може вплинути на допомогу Україні та що насправді стоїть за мирними ініціативами Джареда Кушнера – в інтерв'ю 24 Каналу пояснив американський політик Борис Пінкус.

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Ілюзія абсолютного контролю: чому вето Трампа більше не є вироком

Дональд Трамп регулярно заявляє, що має два потужні важелі впливу: право вето на рішення Конгресу та можливість помилувати представників свого оточення. Однак реальна політична ситуація у Вашингтоні свідчить про те, що його вплив не є безмежним.

Як зазначає Борис Пінкус, усередині Республіканської партії наростає невдоволення проросійським курсом президента. Дедалі більше його соратників починають відкрито дистанціюватися від такої політики.

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Зокрема, Том Коттон, голова юридичного комітету Сенату, вже категорично виступив проти зближення з Владіміром Путіним. Змінюється і позиція Марко Рубіо, чия роль у зовнішній політиці зросла після відсторонення Джей Ді Венса.

Для Рубіо, який має власні президентські амбіції, підтримка сумнівних ініціатив Трампа може стати політичним тягарем. Пінкус прогнозує, що чим швидше Рубіо дистанціюється від президента, тим більше це може підвищити його власний рейтинг.

Головним інструментом протидії Трампу залишається двопартійна більшість у Конгресі. Якщо Сенат збере 67 голосів, президентське вето можна буде подолати. Пінкус переконаний, що це цілком реально завдяки підтримці частини республіканців. Саме тому до кінця січня може відкритися вікно можливостей для ухвалення пакета допомоги Україні на 15 мільярдів доларів.

Повна розмова з Пінкусом: дивитись відео

Бізнес на крові: що стоїть за мирними ініціативами Кушнера

Поки Трамп публічно висміює заяви про дедлайни щодо мирної угоди та наголошує, що війна в Україні не стосується США, його найближче оточення – Джаред Кушнер і Стів Віткофф – намагається перетворити геополітику на прибутковий бізнес.

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Кушнер активно просуває ідею перезавантаження відносин між Росією та Європою, водночас обіцяючи Україні гарантії безпеки за аналогом п'ятої статті НАТО. Однак ці обіцянки, на думку Пінкуса, не мають реального підґрунтя.

До слова під час переговорів із Москвою спецпосланець Трампа порушував питання про можливу відмову Києва від частини територій в обмін на гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО. Водночас Кремль заперечив, що погоджувався на таку концепцію, а сам Кушнер назвав перезавантаження відносин Росії та Європи однією з головних цілей переговорів.

Щоб такі гарантії запрацювали, відповідний документ мали б ратифікувати всі 32 країни-члени Альянсу. При цьому серед них можуть знайтися держави, які заблокують домовленість, зокрема через позицію проросійського уряду Словаччини.

Крім того, подібна угода навряд чи отримає підтримку нинішнього Конгресу США. Натомість справжні мотиви оточення Трампа, як вважає Пінкус, пов'язані з фінансовою вигодою.

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Показовий приклад – підготовка угоди на 10 мільярдів доларів між близьким до Трампа мільярдером Тоддом Боелі та підсанкційною російською компанією "Лукойл".

Офіційно це подають як спробу витіснити російський вплив, однак фактично йдеться про перерозподіл активів за сприяння американських державних структур. Пінкус наголошує, що такі дії можуть стати приводом для нових кримінальних розслідувань щодо представників адміністрації Трампа.

Показовим є і попередній досвід Кушнера на Близькому Сході. Свого часу він обіцяв перетворити Газу на квітучу Рив'єру з розкішними пляжами. Однак реальність виявилася зовсім іншою – ХАМАС зберіг свій вплив.

Сьогодні Трамп, перебуваючи під впливом Катару та Росії, стримує Ізраїль від остаточного знищення терористів і натомість просуває чергові мирні домовленості. Пінкус звертає увагу на те, що Катар підтримував ХАМАС, зокрема після нападу 7 жовтня.

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Той самий підхід Кушнер намагається застосувати до Європи: пропонує перезапустити економічні відносини з Росією, ігноруючи масштаб завданих Україні збитків, які перевищують трильйон доларів. За таких умов повернення до звичного бізнесу з Москвою неможливе.

Цікаво що Путін пропонував Кушнеру нафтові угоди в обмін на послаблення санкцій За даними ЗМІ, Кремль пропонував спецпосланцю Трампа спільний видобуток нафти на Сахаліні та продаж активів підсанкційної енергетичної компанії. Натомість Росія хотіла домогтися послаблення частини американських санкцій, однак Кушнер заперечив такі пропозиції.

Електоральна катастрофа та втрата довіри американців

Політична слабкість Трампа проявляється і в падінні його підтримки серед ключових груп виборців. Важливою частиною електорату республіканців традиційно є євангелісти, яких у США налічується близько 80 мільйонів.

Однак, за наведеними Пінкусом даними, на останніх виборах лише 17% від загальної кількості виборців проголосували за Республіканську партію. Це було голосування не лише за партію, а й фактично за самого Трампа та його політику.

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Дані Pew Research Center також свідчать про невдоволення американців позицією президента щодо України. Зокрема, 67% громадян США не схвалюють його дії у цьому питанні. Ба більше, 39% американців вважають, що Трамп надто підтримує Росію.

Змінюються настрої навіть усередині Республіканської партії: частка тих, хто вважав політику президента збалансованою, за наведеними даними, скоротилася з 50% до 39%. Отже, зближення Трампа з Путіним може коштувати йому підтримки навіть серед власних виборців.

Американське суспільство дедалі критичніше сприймає його ставлення до російського диктатора. Стратегія для України: ігнорувати заяви та нарощувати силу. У цій ситуації Україні не варто орієнтуватися на щоденні суперечливі заяви Дональда Трампа.

Головним завданням Києва має стати посилення співпраці з Конгресом через дипломатичні канали та парламентські делегації. Водночас найвагомішим аргументом України залишається успіх на полі бою та технологічні прориви.

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Пінкус відзначає операції українських спецслужб і військових далеко за межами країни – від Фінської затоки до узбережжя Лівії, де були атаковані російські судна. Українські інженери також розробляють новітні безпілотники зі штучним інтелектом, здатні маневрувати та вражати цілі на значних відстанях. Такі технологічні досягнення привертають увагу світу та відкривають можливості для співпраці з іноземними розвідками, зокрема ізраїльською.

Саме демонстрація сили та здатності завдавати ударів по російських цілях у різних частинах світу може змусити американський істеблішмент рахуватися з інтересами України – незалежно від того, хто сидить в Овальному кабінеті.