У президента США уже сложилась традиция измерять все несколькими неделями. Как заметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, к сожалению, это лишь откладывание решения, а не нечто большее.

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На что может рассчитывать Трамп

Как правило, когда проходит определенный период времени, Трамп снова его откладывает и ставит новый дедлайн. Скорее всего, в США пока не уверены, что готовы к конкретным шагам в отношении России. Сроки введения санкций каждый раз откладывают.

Но понятно, что делать так постоянно невозможно. Создается впечатление, что в первые 100 дней Трамп жил в иллюзии и думал, что Россия поможет ему давить на Китай или Иран, будет способствовать в получении наработок Ирана в ядерном оружии,

– рассказал Иван Ус.

Но сейчас стало понятно, что Россия точно не выступит против Китая. Это четко продемонстрировал визит Си Цзиньпина в Москву 9 мая. Затем были встречи в Омане спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и иранской делегации. Там они подтвердили, что не отдадут России свои ядерные наработки.

"Соответственно, Россия не сыграет эту роль. Частично это является обоснованием более жестких заявлений Трампа в отношении Кремля, но пока это только заявления. Перейдут ли они в реальные дела – зависит от настроения американского общества, а именно от рейтингов Трампа. Команда президента постоянно это проверяет", – добавил Иван Ус.

Уже сейчас в республиканской партии волнуются, чтобы на выборах в Палату представителей победу одержат демократы. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, вероятно, будут поднимать вопрос санкций, новых шагов для завершения войны.

Напомним, сначала Трамп отреагировал на обстрел Украины и назвал Путина сумасшедшим. Затем он заявил, что через 2 недели сообщит, или Россия "до сих пор подлизывается к нам". Если так – обещал последствия для Кремля.