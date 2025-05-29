У президента США вже склалася традиція вимірювати все декількома тижнями. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, на жаль, це лише відкладання рішення, а не щось більше.

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На що може розраховувати Трамп

Як правило, коли проходить певний період часу, Трамп знову його відкладає і ставить новий дедлайн. Скоріш за все, у США поки не впевнені, що готові до конкретних кроків щодо Росії. Терміни запровадження санкцій щоразу відкладають.

Але зрозуміло, що робити так постійно неможливо. Складається враження, що в перші 100 днів Трамп жив в ілюзії і думав, що Росія допоможе йому тиснути на Китай або Іран, сприятиме в отриманні напрацювань Ірану в ядерній зброї,

– розповів Іван Ус.

Але зараз стало зрозуміло, що Росія точно не виступить проти Китаю. Це чітко продемонстрував візит Сі Цзіньпіна до Москви 9 травня. Потім були зустрічі в Омані спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та іранської делегації. Там вони підтвердили, що не віддадуть Росії свої ядерні напрацювання.

"Відповідно, Росія не зіграє цю роль. Частково це є обґрунтуванням більш жорстких заяв Трампа щодо Кремля, але поки це лише заяви. Чи перейдуть вони в реальні справи – залежить від настрою американського суспільства, а саме від рейтингів Трампа. Команда президента постійно це перевіряє", – додав Іван Ус.

Уже зараз у республіканській партії хвилюються, щоб на виборах до Палати представників перемогу здобудуть демократи. Для того, щоб не допустити такого розвитку подій, ймовірно, порушуватимуть питання санкцій, нових кроків для завершення війни.

Нагадаємо, спершу Трамп відреагував на обстріл України та назвав Путіна божевільним. Потім він заявив, що через 2 тижні повідомить, чи Росія "досі підлабузнюється до нас". Якщо так – обіцяв наслідки для Кремля.