Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Вашингтон и Москва сейчас ситуативно играют на одной теме, хотя ни одна из этих стран не имеет права диктовать свои условия.

Почему тема выборов стала инструментом давления

Эксперт подчеркнул, что внутриполитическая ситуация и вопрос о перевыборах основываются исключительно на Конституции Украины.

Это наши внутренние проблемы, и мы должны их решать,

– отметил Городницкий.

Он добавил, что Владимир Зеленский уже дал четкий ответ на подобные упреки.

Украина готова организовать избирательный процесс, если Россия обеспечит 60 дней всеобъемлющего прекращения огня. Однако, как отмечают специалисты, Москва вряд ли пойдет на реальное перемирие. Поэтому риторика американского политика направлена на то, чтобы обвинить Украину в случае ее отказа от невыгодных предложений.

Синхронизация заявлений США и России

Напомним, ранее мы писали, что американский лидер подверг критике украинские власти за нежелание договариваться с Кремлем и призвал провести голосование.

Почти сразу эту идею положительно восприняли в Москве, где заявили, что позиция политика совпадает с видением тех, кто стремится к прекращению боевых действий.

В то же время аналитики считают, что подобные заявления о скором заключении соглашений являются лишь "предвыборной иллюзией", созданной для внутреннего американского потребителя.