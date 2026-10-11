Американский лидер вновь призвал провести выборы в Украине. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

Президент США вновь выступил с рядом абсурдных заявлений. После соглашения с Путиным о поставках российского дизельного топлива Трамп снова набросился на Украину. Он критикует ее руководство за нежелание положить конец войне, защищая военного преступника в Кремле.

Американский лидер считает, что Россия хотела бы заключить соглашение. Об условиях таких договоренностей Трамп не сказал.

Президент США уверен, что вопрос российско-украинской войны можно было решить уже много раз. Однако он считает, что Зеленский не хотел договариваться о прекращении боевых действий.

Ну, я считаю, что ему (Зеленскому – 24 Канал) следует провести выборы, и он мог бы решить этот вопрос уже давно. И ему следует провести выборы, и он не может повышать цену на нефть. Он уже достаточно сделал,

– цинично заявил Трамп.

Также американский лидер похвалил российского диктатора за то, что он готов продавать нефть для всего мира. Он отметил, что Путин готов сделать это по низким ценам. Кроме того, президент США сказал, что Путин заинтересован в достижении договоренностей. О том, почему президент России отклонил многие предложения США, американский президент в своем выступлении не упомянул.

Напомним, что резкая смена риторики произошла после того, как в пятницу, 9 октября, Путин и Трамп договорились о частичном ослаблении санкций. В частности, президент США поручил Министерству финансов выдать временную лицензию, которая позволит России вывести на рынок более миллиона тонн дизельного топлива.

Накануне, в субботу, 10 октября, Дональд Трамп во время общения с журналистами обвинил Владимира Зеленского в нежелании закончить войну. По словам американского лидера, е украинский президент якобы стремится создать проблемы т для всего мира и американских фермеров, продолжая наносить удары по российским НПЗ.