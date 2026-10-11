Американський лідер знову закликав провести вибори в Україні. Про це він заявив під час розмови із журналістами.

Що сказав Трамп?

Президент США знову видав низку абсурдних заяв. Після угоди з Путіним щодо поставок російського дизелю Трамп знову накинувся на Україну. Він критикує її керівництво у небажанні закінчувати війну, захищаючи воєнного злочинця у Кремлі.

Американський лідер вважає, що Росія хотіла б укласти угоду. Про умови таких домовленостей Трамп не сказав.

Президент США впевнений, що питання російсько-української війни можна було вирішити вже багато разів. Проте він вважає, що Зеленський не хотів домовлятися про припинення бойових дій.

Ну, я вважаю, що йому (Зеленському – 24 Канал) слід провести вибори, і він міг би вирішити це питання вже давно. І йому слід провести вибори, і він не може підвищувати ціну на нафту. Він вже достатньо зробив,

– цинічно заявив Трамп.

Також американський лідер похвалив російського диктатора за те, що той готовий продати для світу нафту. Він відзначив, що Путін готовий це зробити за низькими цінами. Також президент США сказав, що Путін бажає домовленостей. Про те, чому президент Росії відмовив США на чимало їхніх пропозицій, американським президент у своєму виступі не казав.

Нагадаємо, що різка зміна риторики сталась після того, як у п'ятницю, 9 жовтня, Путін та Трамп домовилися про часткове послаблення санкцій. Зокрема, президент США доручив Міністерству фінансів видати тимчасову ліцензію, яка дозволить Росії поставити на ринок понад мільйон тонн дизельного пального.

Напередодні, у суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. За словами американського лідера, український президент нібито прагне створити проблеми для всього світу та американських фермерів, продовжуючи бити по російських НПЗ.