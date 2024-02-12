Как бы странно не звучало, но это провокационное заявление Трампа выгодно для Украины. В эфире 24 Канала политолог Николай Давидюк назвал главный риск антинатовских заявлений Трампа.

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Партнерам надо мобилизоваться

Экс-президент США крайне непредсказуемый политик, поэтому сейчас сложного спрогнозировать, чего ожидать в случае его возвращения в Белый дом. По мнению политолога, если Трампу все же удастся во второй раз стать президентом, то это будет его золотое время, однако маловероятно, что Владимир Путин будет на коне.

Глава Кремля игрок более низкого уровня, чем бывший президент США. Трамп не хочет сесть в тюрьму, поэтому любой ценой пытается выиграть на выборах. Сейчас он закрутил вокруг себя игру и чем она завершится знает только Бог,

– сказал Давидюк.

Он считает, что высказывания фаворита республиканцев о НАТО только предвыборные заявил, которые пока не стоит воспринимать серьезно. Однако, сказав во время избирательной кампании несколько раз одно и тоже, политик будет вынужден реализовывать свои слова, ведь избиратели хотят видеть действий.

Стоит уточнить, что во время выступления на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп сказал, что будет "поощрять" Россию атаковать любого члена НАТО, который не платит "по счетам" как часть военного альянса. Он также осудил выделение больших объемов финансовой помощи другим странам.

А что плохо, что эти страны будут платить в казну НАТО? "Зайцем" проехать тоже не получится. Пришла война на континент – надо платить. К тому же цены невысокие – 2% от ВВП,

– отметил политолог.

Главный риск антинатовских заявлений Трампа в том, что США могут выйти из Альянса, а также форма, в которой он это сказал. Конечно, такие высказывания неприятно слышать партнерам.

Если НАТО – это семья, то в ней токсичные отношения. Я думаю, что он пугает и играет, но это его стиль. Пытается показывать браваду. Для нас с одной стороны, это расшатывающая история, а с другой – пусть партнеры мобилизуются,

– добавил Давидюк.

В то время как Польша высыпает украинское зерно, слепо не видя, что враг уже на подступах, то, возможно, заявления, которые возвращают в реальность, нужны.

Важно! Фермеры не пропустили грузовики с украинским зерном в Польшу и высыпали на дорогу часть зерна. По словам очевидцев, из каждого грузовика протестующие высыпали по 3 тонны зерна.

"Хотя я не поддерживаю то, что сказал Трамп, но до некоторых стран такими заявлениями можно достучаться. Страны Балтии не в этом перечне, но Польше такие вещи надо услышать, ведь то, что они сегодня делают, это еще хуже того, что говорит Трамп", – подытожил политолог.

Реакция на циничные заявления Трампа