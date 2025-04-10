По словам доктора философии и политического эксперта Андрея Городницкого, Трамп пытается сохранять сдержанную позицию в отношении Си, ведь стремится наладить связи с Китаем ради определенной цели. Больше об этом он рассказал в разговоре с 24 Каналом.

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Какова риторика Трампа к Си

Как отметил политический эксперт, Трамп действительно уважает диктаторов. В то же время президента Украины Владимира Зеленского не уважает, ведь тот не является таковым. Городницкий не припоминает ни одного случая, когда Трамп назвал бы Си Цзиньпина диктатором. Он будет относиться к нему адекватно, поскольку ему придется налаживать с ним связи.

Интересно! Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина "другом" после введения масштабных торговых пошлин и фактического начала торговой войны с Китаем.

Эти отношения для него важны на ближайшие 4 года, а для США – на следующие 50, ведь американцы продолжают готовиться к будущей войне с Китаем. Даже ситуация между Россией и Украиной и разрешение конфликта из-за потенциального перемирия также рассматривается через призму Индо-Тихоокеанского региона.

США пытаются усилиться там, в то же время Украина постепенно отходит на второй план. Вашингтон забыл о помощи нашему государству, и это большая проблема. Поскольку для нас важно не то, что происходит между Китаем и другими странами, а то, как выиграть войну и обеспечить собственный комфорт.

Мы также стремимся к справедливому миру, как бы мы не использовали это слово, ведь для нас справедливость – это приоритет. Пока же нам не предоставляют этой справедливости,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Трамп постоянно называет друзьями Владимира Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Украина это осуждает, но это его право, и нам не нужно его понимать. Нам важно, чтобы он помогал Украине.