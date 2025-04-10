За словами доктора філософії та політичного експерта Андрія Городницького, Трамп намагається зберігати стриману позицію щодо Сі, адже прагне налагодити зв'язки з Китаєм заради певної мети. Більше про це він розповів у розмові з 24 Каналом.

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Якою є риторика Трампа до Сі

Як зазначив політичний експерт, Трамп справді шанує диктаторів. Водночас президента України Володимира Зеленського не поважає, адже той не є таким. Городницький не пригадує жодного випадку, коли Трамп назвав би Сі Цзіньпіна диктатором. Він ставитиметься до нього адекватно, оскільки йому доведеться налагоджувати з ним зв'язки.

Цікаво! Президент США Дональд Трамп назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "другом" після введення масштабних торгівельних мит і фактичного початку торгової війни з Китаєм.

Ці відносини для нього важливі на найближчі 4 роки, а для США – на наступні 50, адже американці продовжують готуватися до майбутньої війни з Китаєм. Навіть ситуація між Росією й Україною та розв'язання конфлікту через потенційне перемир'я також розглядається через призму Індо-Тихоокеанського регіону.

США намагаються посилитися там, водночас Україна поступово відходить на другий план. Вашингтон забув про допомогу нашій державі, і це велика проблема. Оскільки для нас важливо не те, що відбувається між Китаєм та іншими країнами, а те, як виграти війну і забезпечити власний комфорт.

Ми також прагнемо до справедливого миру, як би ми не використовували це слово, адже для нас справедливість – це пріоритет. Наразі ж нам не надають цієї справедливості,

– підкреслив Андрій Городницький.

Трамп постійно називає друзями Владіміра Путіна, Кім Чен Ина і Сі Цзіньпіна. Україна це засуджує, але це його право, і нам не потрібно його розуміти. Нам важливо, щоб він допомагав Україні.