Дональд Трамп в своем Рождественском поздравлении в сети Truth Social пожелал неназванным "головорезам внутри страны "гнить в аду вместе со своей Украиной/Россией, Израилем/Ираном" и другими "проблемами", в которые он включил также электромобили.
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"Рождественское поздравление" Трампа
В своем посту вместе с пожеланием счастливого Рождества Трамп написал оскорбления в адрес президента Джо Байдена и специального прокурора Джека Смита. Последнего он назвал "сумасшедшим" и "неконтролируемым".
Рождественское послание Трампа – это еще одно полное образы высказывания, которым он пытается возложить ответственность за все возможные проблемы на "головорезов" в стране, под которыми он, вероятно, подразумевает своих политических оппонентов в Демократической (и некоторых в Республиканской) партии,
– отметил профессор Университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя.
По его словам, ссылка на российско-украинскую войну вместе с многочисленными внутренними проблемами также означает, что война является определенным образом результатом американской политики – утверждение, сильно повторяющее тезисы российской пропаганды.
В то же время исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер говорит, что трудно понять, что хотел сказать Трамп своим "Рождественским пожеланием", и что украинцам и так есть о чем волноваться. Он посоветовал не добавлять высказывания Дональда Трампа в этот список.
Возможное президентство Трампа: последние новости
- Западные СМИ писали, что Трамп в случае победы на президентских выборах может вывести США из НАТО.
- Однако 15 декабря обе палаты американского парламента приняли закон, запрещающий президенту США самовольно объявлять о выходе страны из Альянса.
- Все же Дональд Трамп имеет отличные шансы на победу в президентских выборах 2024 года. Украина также ожидает результатов президентских выборов в США, поскольку это напрямую влияет на то, каким уровнем поддержки будет привлечено наше государство с американской стороны в войне с Россией.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что, в случае победы Трампа на президентских выборах, шансы, что он примет антиукраинские решения, равны шансам того, что он начнет более жесткую антипутинскую политику.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции выразил мнение, что у Трампа точно будет другая политика в случае его выигрыша на президентских выборах. Он отметил, что если политика следующего президента США, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины более холодной, то эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине.