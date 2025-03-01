Как новая администрация президента США давит на СМИ, об этом 24 Каналу подробно рассказал политический обозреватель Дмитрий Абрамсон. Он отметил, что большинство представителей команды Трампа далеко не либеральных взглядов.

Читайте также США окончательно остановили финансирование медицинских программ в разных странах: какие это будет иметь последствия

К чему может привести политика Трампа в отношении СМИ

На встрече Зеленского с Трампом посоветовал журналисту CNN, который задал ему вопрос, волноваться за канал, потому что ему скоро конец. В то же время сейчас президент США судится по меньшей мере с тремя СМИ, потому что ему не нравится, как о нем ведут репортажи.

В одном случае Трамп вообще считает, что медиа помогало во время предвыборной кампании кандидату от демократов Камале Харрис.

Дело в том, что суды – это очень дорого и нет гарантии, что вы победите. Часто СМИ, которые не имеют много денег и не хотят терять доступ к президенту США, договариваются с Белым домом, чтобы закрыть дело,

– сказал Абрамсон.

По его словам, давление со стороны власти может заставить СМИ что-то не опубликовать или положительно отозваться о президенте. Кроме того, президент США контролирует лицензии для этих организаций, поэтому может попытаться их отобрать.

Через полтора года американцы могут оказаться в ситуации, где пропаганда и дезинформация все больше будет доминировать в информационном поле,

– отметил политический обозреватель.

К тому же когда Трамп выходит на пресс-конференцию, то уже есть список тех медиа, которые не получат аккредитацию. Там будут исключительно журналисты, которые нравятся Трампу и будут задавать ему легкие вопросы. Это форма давления и найдется какая-то организация, которая согласится на эти условия.

Сложно противостоять преступнику, вору, мошеннику, которого избиратели выбрали добровольно на пост президента. Мы пытаемся организоваться, но чем это закончится предугадать невозможно. Мы действительно в опасной ситуации,

– добавил Абрамсон.

Например, Трамп негативно настроен против Associated Press, потому что они отказываются переименовать Мексиканский залив и Американский. То, что американский президент запрещает некоторым журналистам участвовать в мероприятиях, потому что они якобы отказались выполнять его приказы – это уже давление на СМИ и конституционное нарушение.

К слову, по распоряжению Министерства внутренних дел США в конце января 2025 года Мексиканский залив официально переименовали в Американский залив.