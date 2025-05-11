Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что соглашение о недрах является большим успехом. По его мнению, Кремль воспринял недавний спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме, как удачную возможность для того, чтобы давить на Украину, однако ситуация кардинально изменилась.

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Что изменило соглашение о полезных ископаемых

Гэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что связи между Украиной и США в последнее время кардинально изменились, частности это связано с тем, что государства подписали соглашение о недрах.

Все знают, что президент Трамп заинтересован в деловых связях. Теперь он считает, что США подписали с Украиной хороший документ, выгодный для обеих сторон. Кроме того, лидер США начал открыто выражать недовольство и угрожать россиянам, чего раньше не было,

– сказал он.

США начали активнее поддерживать Украину, предоставляя ВСУ военную помощь. Это сигнал для Кремля, который указывает, что американцы могут не только делать шаг назад, но и активно давить на страну-агрессора.

Надеемся, что это убедит россиян в необходимости сесть за стол переговоров. Я думаю, что теперь более вероятно, что Украина получит мирное соглашение, которое удовлетворит украинский народ, в отличие от того, как это было раньше,

– высказался полковник армии Великобритании в отставке.

Учитывая соглашение о полезных ископаемых, Украину будет посещать немало американцев, которые будут работать над этим документом. Это, вероятно, усложнит способности России продолжать агрессию, ведь Путин будет знать, что он не может позволить себе ранить или убить граждан США, которые работают над коммерческими проектами на украинской территории.

Важно! Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который состоялся 8 мая 2025 года. Они обсудили поддержку Украины со стороны США, перспективу 30-дневного прекращения огня и дальнейшие шаги к миру, а также отметили важность нового экономического соглашения между странами. Зеленский отметил, что Украина готова к немедленному перемирию и ждет соответствующей реакции от России.

Подытоживая все аспекты, Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что соглашение о полезных ископаемых способствовало значительно лучшему положению нашего государства.