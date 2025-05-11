Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що угода про надра є великим успіхом. На його думку, Кремль сприйняв недавню суперечку між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка відбулась у Білому домі, як вдалу нагоду для того, щоб тиснути на Україну, проте ситуація кардинально змінилась.

Дивіться також Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини: усе, що відомо про документ

Що змінила угода про корисні копалини

Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що зв'язки між Україною та США останнім часом кардинально змінились, зокрема це пов'язано з тим, що держави підписали угоду про надра.

Всі знають, що президент Трамп зацікавлений у ділових зв'язках. Тепер він вважає, що США підписали з Україною хороший документ, вигідний для обох сторін. Крім того, лідер США почав відкрито висловлювати невдоволення та погрожувати росіянам, чого раніше не було,

– сказав він.

США почали активніше підтримувати Україну, надаючи ЗСУ військову допомогу. Це сигнал для Кремля, який вказує, що американці можуть не лише робити крок назад, але й активно тиснути на країну-агресорку.

Надіємось, що це переконає росіян у необхідності сісти за стіл перемовин. Я думаю, що тепер більш ймовірно, що Україна отримає мирну угоду, яка задовольнить український народ, на відміну від того, як це було раніше,

– висловився полковник армії Великої Британії у відставці.

Зважаючи на угоду про корисні копалини, Україну відвідуватиме чимало американців, які працюватимуть над цим документом. Це, ймовірно, ускладнить спроможності Росії продовжувати агресію, адже Путін знатиме, що він не може дозволити собі поранити чи вбити громадян США, які працюють над комерційними проєктами на українській території.

Важливо! Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка відбулася 8 травня 2025 року. Вони обговорили підтримку України з боку США, перспективу 30-денного припинення вогню та подальші кроки до миру, а також відзначили важливість нової економічної угоди між країнами. Зеленський наголосив, що Україна готова до негайного перемир'я й чекає відповідної реакції від Росії.

Підсумовуючи всі аспекти, Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що угода про корисні копалини сприяла значно кращому становищу нашої держави.