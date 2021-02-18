Дональд Трамп впервые после того, как покинул кресло президента США, пообщался со СМИ. Он сам позвонил в эфир телеканала Fox News.

Политик позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. Журналист был одним из первых сторонников Трампа.

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Это – первое появление Трампа в СМИ, как он покинул Белый дом 20 января. Политик не давал интервью даже когда разворачивался его второй процесс импичмента. Об этом он и не вспоминал в эфире Fox News.

Хоть и не обошел полностью темы выборов. "Раш думал, что мы победили. И я тоже, кстати. Думаю, что мы существенно выиграли", – еще раз подчеркнул Трамп.

Что сказал Трамп

Он почтил память Лимбо и вспоминал о его поддержке в течение своей политической карьеры. "Легенд не так много. Но он – легенда", – отметил Трамп.

Политик назвал радиоведущего "уличным умником" и "большим джентльменом". А также заверил, что у него был "невероятный инстинкт к политике и жизни".

Кроме этого, Трамп рассказал, что разговаривал с Лимбо накануне его смерти. Состояние журналиста ухудшилось после того, как у него диагностировали рак.

Как познакомились Трамп и Лимбо

По информации The Hill, Лимбо был одним из первых сторонников Трампа на праймериз Республиканской партии еще в 2016 году.

Трамп вспомнил, что журналисту понравилось "его достаточно противоречивое выступление", когда тот впервые объявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Трамп пообщался с журналистами о Лимбо: смотрите видео