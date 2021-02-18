Трамп впервые за месяц пообщался со СМИ: сам позвонил в эфир – для чего
Дональд Трамп впервые после того, как покинул кресло президента США, пообщался со СМИ. Он сам позвонил в эфир телеканала Fox News.
Источник:Fox News
Политик позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. Журналист был одним из первых сторонников Трампа.
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Это – первое появление Трампа в СМИ, как он покинул Белый дом 20 января. Политик не давал интервью даже когда разворачивался его второй процесс импичмента. Об этом он и не вспоминал в эфире Fox News.
Хоть и не обошел полностью темы выборов. "Раш думал, что мы победили. И я тоже, кстати. Думаю, что мы существенно выиграли", – еще раз подчеркнул Трамп.
Что сказал Трамп
Он почтил память Лимбо и вспоминал о его поддержке в течение своей политической карьеры. "Легенд не так много. Но он – легенда", – отметил Трамп.
Политик назвал радиоведущего "уличным умником" и "большим джентльменом". А также заверил, что у него был "невероятный инстинкт к политике и жизни".
Кроме этого, Трамп рассказал, что разговаривал с Лимбо накануне его смерти. Состояние журналиста ухудшилось после того, как у него диагностировали рак.
Как познакомились Трамп и Лимбо
По информации The Hill, Лимбо был одним из первых сторонников Трампа на праймериз Республиканской партии еще в 2016 году.
Трамп вспомнил, что журналисту понравилось "его достаточно противоречивое выступление", когда тот впервые объявил о намерении баллотироваться в президенты США.
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