Дональд Трамп вперше після того, як покинув крісло президента США, поспілкувався зі ЗМІ. Він сам зателефонував в ефір телеканалу Fox News.

Політик подзвонив, аби висловити співчуття у зв'язку зі смертю радіоведучого Раша Лімбо. Журналіст був одним з перших прихильників Трампа.

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Це – перша поява Трампа у ЗМІ, відколи він покинув Білий дім 20 січня. Політик не давав інтерв'ю навіть коли розгортався його другий процес імпічменту. Про це він і не згадував в ефірі Fox News.

Хоч і не оминув повністю теми виборів. "Раш думав, що ми перемогли. І я теж, до речі. Думаю, що ми суттєво виграли", – вкотре підкреслив Трамп.

Що сказав Трамп

Він вшанував пам'ять Лімбо та згадував про його підтримку протягом своєї політичної кар'єри. "Легенд не так багато. Але він – легенда", – наголосив Трамп.

Політик назвав радіоведучого "вуличним розумником" і "великим джентльменом". А також запевнив, що у нього був "неймовірний інстинкт до політики та життя".

Крім цього, Трамп розповів, що розмовляв з Лімбо напередодні його смерті. Стан журналіста погіршився після того, як у нього діагностували рак.

Як познайомилися Трамп та Лімбо

За інформацією The Hill, Лімбо був одним з перших прибічників Трампа на праймеріз Республіканської партії ще у 2016 році.

Трамп пригадав, що журналісту сподобався "його досить суперечливий виступ", коли той вперше оголосив про намір балотуватися у президенти США.

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