Президент США Дональд Трамп помиловал двух заключенных незадолго до своего ухода с поста. Сообщение об этом поступило уже во время церемонии инаугурации Джо Байдена.

Об одном из последних решений Трампа на посту президента сообщает NBC.

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Кого помиловал Трамп

Президент помиловал Альберта Пирро – бизнесмена и бывшего мужа судьи Джанин Пирро и телеведущей Fox News. Заметим, она преданно поддерживала Трампа во время его каденции.

Пирро осудили еще в 2000 году. Причиной стало уклонение от налогов.

Кроме того, Трамп помиловал своего бывшего юриста по недвижимости, осужденного за налоговые мошенничества больше 20 лет назад.

Обратите внимание! Ранее Трамп опубликовал список людей, которых решил помиловать. Среди них было 73 человека, еще для 70 заключенных Трамп смягчил наказание. Больше о тех, кого помиловал президент, – читайте здесь.

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