Трамп во время инаугурации Байдена успел помиловать еще двух заключенных
Президент США Дональд Трамп помиловал двух заключенных незадолго до своего ухода с поста. Сообщение об этом поступило уже во время церемонии инаугурации Джо Байдена.
Об одном из последних решений Трампа на посту президента сообщает NBC.
Важно Трамп не появился на инаугурации своего преемника Байдена: детали
Кого помиловал Трамп
Президент помиловал Альберта Пирро – бизнесмена и бывшего мужа судьи Джанин Пирро и телеведущей Fox News. Заметим, она преданно поддерживала Трампа во время его каденции.
Пирро осудили еще в 2000 году. Причиной стало уклонение от налогов.
Кроме того, Трамп помиловал своего бывшего юриста по недвижимости, осужденного за налоговые мошенничества больше 20 лет назад.
Трамп и инаугурация Байдена: главное
- Политик решил не посещать инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена.
- Трамп сказал, что его присутствие стало бы проявлением неуважения к американцам, которые голосовали за него на выборах.
- Сам Байден из-за такого решения своего бывшего оппонента не расстроился. Напротив, он подчеркнул, что Трамп правильно сделал, что не пришел на церемонию.
- Президент США покинул Белый дом еще накануне вступления Байдена на новую должность. Он перебрался в свою резиденцию во Флориде.
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