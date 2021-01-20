Трамп під час інавгурації Байдена встиг помилувати ще двох в'язнів
Президент США Дональд Трамп помилував двох в'язнів незадовго до свого відходу з посади. Повідомлення про це надійшло вже під час церемонії інавгурації Джо Байдена.
Про одне з останніх рішень Трампа на посаді президента повідомляє NBC.
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Кого помилував Трамп
Президент помилував Альберта Пірро – бізнесмена і колишнього чоловіка судді Джанін Пірро та телеведучої Fox News. Зауважимо, вона віддано підтримувала Трампа під час його каденції.
Пірро засудили ще у 2000 році. Причиною стало ухилення від податків.
Крім того, Трамп помилував свого колишнього юриста з нерухомості, якого засудили за податкові шахрайства понад 20 років тому.
Трамп та інавгурація Байдена: головне
- Політик вирішив не відвідувати інавгурацію новообраного президента Джо Байдена.
- Трамп сказав, Що його присутність стала б виявом неповаги до американців, які голосували за нього на виборах.
- Сам Байден такому рішенню свого колишнього опонента не засмутився. Навпаки, він наголосив, що Трамп правильно зробив, що не прийшов на церемонію.
- Президент США покинув Білий дім ще напередодні вступу Байдена на нову посаду. Він перебрався у свою резиденцію у Флориді.
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