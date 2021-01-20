Президент США Дональд Трамп помилував двох в'язнів незадовго до свого відходу з посади. Повідомлення про це надійшло вже під час церемонії інавгурації Джо Байдена.

Про одне з останніх рішень Трампа на посаді президента повідомляє NBC.

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Кого помилував Трамп

Президент помилував Альберта Пірро – бізнесмена і колишнього чоловіка судді Джанін Пірро та телеведучої Fox News. Зауважимо, вона віддано підтримувала Трампа під час його каденції.

Пірро засудили ще у 2000 році. Причиною стало ухилення від податків.

Крім того, Трамп помилував свого колишнього юриста з нерухомості, якого засудили за податкові шахрайства понад 20 років тому.

Зверніть увагу! Раніше Трамп опублікував список людей, яких вирішив помилувати. Серед них було 73 особи, ще для 70 в'язнів Трамп пом'якшив покарання. Більше про тих, кого помилував президент, – читайте тут.

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