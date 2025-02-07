Как рассказала корреспондентка 24 Канала Андриана Кучер, Трамп может встретиться с Зеленским уже на следующей неделе. Но это лишь предварительные данные, деталей американский лидер не озвучил.

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Детали встречи

С Президентом Украины будут обсуждать идею, которую накануне озвучил сам Трамп. Речь идет об обмене редкоземельных металлов на дальнейшую американскую военную поддержку.

Дональд Трамп сказал, что это могло бы гарантировать для Соединенных Штатов понимание того, что их средства используют правильно. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Европе нужно больше платить за собственную безопасность.

Предварительно была информация, что Трамп и Зеленский встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Но по состоянию на сейчас не подтверждено, поедет ли Трамп в Германию,

– отметила Андриана Кучер.

Сама конференция запланирована на 14 – 16 февраля. В кулуарах все чаще говорят о том, что Трампу нелогично туда ехать, ведь Соединенные Штаты будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. Также прибудет спецпредставитель Кит Келлог.

Сейчас США находятся на пороге торговых войн со многими странами, Трамп угрожает введением новых санкций. Кроме того, обостряется мигрантский кризис, запланирован пересмотр структуры государственного управления, сокращение ведомств. Учитывая массив проблем и вызовов, нелогично, чтобы вся властная верхушка одновременно покидала страну.

Относительно места встречи Зеленского и Трампа, скорее всего, это будет Вашингтон. Именно сюда может прилететь украинская делегация,

– добавила Андриана Кучер.

К слову, американский лидер также подтвердил встречу с Владимиром Путиным. Он добавил, что между ними были "хорошие отношения" и выразил сожаление, что "все так произошло".