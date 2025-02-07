Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером 7 февраля в комментарии журналистам в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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После ряда слухов по поводу возможных контактов российского диктатора и президента США в ближайшее время, Дональд Трамп допустил вероятность встречи с Владимиром Путиным.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером 7 февраля в комментарии журналистам в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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