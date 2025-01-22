Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что до этого заявления, еще в первый день своей каденции Трамп прямо говорил, что если не будет достигнуто решение о начале переговоров, то он введет дополнительные санкционные ограничения.

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Кто помог давить на Россию?

Сегодня, со слов Клочко, в России есть 2 лагеря: "ястребы" и более лояльные лица в Кремле, которые ведут между собой битву относительно того, заканчивать ли сейчас войну, или затягивать ее дальше. "Ястребы" стремятся ко второму варианту, мобилизовав российское население. Однако экономика России очень шаткая.

Когда на днях Трамп говорил о России, то сказал, что у Путина крайне плохи дела,

– озвучил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" подчеркнул, что большую услугу в давлении на Россию сделал предшественник Трампа – Джозеф Байден, введя в конце своей каденции санкции, которые касались нефтегазового сектора России, ее танкерного флота, но этого недостаточно.

"Они дают России еще некоторое время держаться. Я был удивлен цинизмом европейских чиновников, которые перед санкциями начали скупать российскую нефть и сжиженный газ, тем самым дотируя российский бюджет, который будет финансировать войну против Украины. Затем в Давосе они рассказывают о том, как болеют за Украину", – обратил внимание Клочок.

Путин будет стоять перед выбором

Сегодня дополнительными санкциями, как заметил Клочок, вполне реально дожать Путина, ведь у него нет возможностей самому обеспечивать войну против Украины. Далее Трамп, с его слов, может подвести российского диктатора к выбору:

либо он полностью будет сдаваться Китаю и идти на огромные уступки в вопросах торговой и экономической экспансии;

либо ему нечем будет воевать.

Если Си пойдет на это, то пошлины на китайские товары (со стороны США – 24 Канал) будут не 10%, а 20%. В руках Трампа, как было и в руках Байдена, есть инструмент к быстрому завершению войны,

– подчеркнул Клочок.

По поводу этого сегодня высказывают опасения в Европе, мол, быстро закончить боевые действия – это неправильно, ведь Украине нужны гарантии безопасности. Клочок подытожил, что настало время, когда ЕС наконец проснулся и должен начать выделять больше денег на свою оборону.

Напомним, что 47-й президент США заявил, что не хочет навредить России, любит ее народ и всегда имел хорошие отношения с Путиным. Именно поэтому, с его слов, он планирует сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Трамп призвал прийти к договоренности сейчас и прекратить "бессмысленную войну", поскольку, с его слов, дальше будет только хуже.