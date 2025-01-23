Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время выступления на Экономическом форуме в Давосе.

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Трамп высказался об отношениях с Китаем

Дональд Трамп заявил, что справедливые отношения между США и Китаем необходимы. По словам политика, что накопленный торговый дефицит с Китаем в 1,1 триллионов долларов является неприемлемым.

Президент США также подчеркнул роль Китая в завершении войны между Украиной и Россией.

Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому конец,

– сказал Трамп.

К слову, во время выступления на экономическом форуме Трамп также отметил, что его будущие действия будут иметь положительное влияние для всего мира. Так, президент США заявил, что хочет в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы остановить войну в Украине.

В то же время деталей, когда может состояться эта встреча, Трамп пока не предоставил.