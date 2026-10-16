Такой тезис прозвучал в его интервью для Newsmax 15 октября.

Что сказал Трамп о Крыме

Трамп отметил, что "Крым – это, безусловно, самая ценная часть Украины".

С четырех сторон океан. Именно так. Самый красивый кусочек земли. Я застройщик. Я знаю... я точно разбираюсь в хорошей земле,

– сказал он.

Это уже как минимум третий раз, когда американский президент повторяет эту географическую ошибку. Ранее он делал подобные заявления в августе и декабре 2025 года.

К слову, в этом интервью Трамп активно обсуждал Украину, войну и президента Зеленского.

Он призвал провести выборы в Украине, назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам России "позором" и ошибочно утверждал, что это влияет на цены на топливо в мире. Также американский лидер отметил, что Россия может потерять миллион мужчин, но у нее есть еще много миллионов, а вот у Украины – нет.