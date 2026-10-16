Така теза прозвучала в його інтерв'ю для Newsmax 15 жовтня.

Що сказав Трамп про Крим

Трамп зазначив, що "Крим – це, безумовно, найцінніша частина України".

З чотирьох боків океан. Саме так. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник. Я знаю... я точно розуміюся на хорошій землі,

– сказав він.

Це вже щонайменше втретє, коли американський президент повторює цю географічну помилку. Раніше він робив подібні заяви у серпні та грудні 2025 року.

До слова, у цьому інтерв'ю Трамп активно обговорював Україну, війну та президента Зеленського.

Він закликав провести вибори в Україні, назвав удари по НПЗ Росії "ганьбою" і помилково твердив, що це впливає на ціни на пальне у світі. Також американський лідер зазначив, що Росія може втратити мільйон чоловіків, але вона має багато інших мільйонів, а от Україна – ні.



