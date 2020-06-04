Трамп заявил, что не прятался в бункере, а просто сходил на него посмотреть
Во время бурных протестов в США, которые достигли даже ворот Белого дома, президент Дональд Трамп спрятался в бункере. Так утверждали ряд американских СМИ. Впоследствии сам Трамп признал, что в бункере был, но не прятался там, а только проинспектировал убежище.
Трамп в бункере был, но не прятался там
Об этом Дональд Трамп рассказал Fox News. Ранее, 1 июня, CNN и другие СМИ растиражировали историю о том, что Трамп спрятался в бункере от протестов.
Здесь немного больше о ситуации в США 1 июня В Вашингтоне ввели комендантский час, Трампа отправили в бункер
Сразу стоит заметить, что для Трампа CNN – это априори "fake news", а Fox News – "очаг правдивости", ведь первые по большей части поддерживают демократов, а вторые – как раз республиканцев.
Это был фальшивый репортаж. Я не делал этого (не скрывался в бункере – 24 канал). Я спускался туда и был там недолго, просто для проверки,
– заявил Трамп.
Да и вообще, мол, он в течение своей каденции в этом бункере бывал только два или три раза, все – "для инспектирования", ведь "когда-нибудь он таки может понадобиться".
Президент США отметил, что не боится протестов и проблем с безопасностью в целом, потому что охрана Белого дома делает "фантастическую работу" для обеспечения порядка.
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Коротко о протестах в США и их причинах
- 25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Это спровоцировало мощный общественный резонанс и волну протестов против расизма и произвола правоохранителей.
- 29 мая вечером сотни протестующих собрались у Белого дома в Вашингтоне. Именно тогда Трампа с семьей агенты Секретной службы (охрана президента) якобы спрятали в подземный бункер.