Під час бурхливих протестів у США, які сягнули навіть воріт Білого дому, президент Дональд Трамп заховався у бункері. Так стверджували низка американських ЗМІ. Згодом сам Трамп визнав, що у бункері був, але не ховався там, а лише проінспектував сховище.

Трамп у бункері був, але не ховався там

Про це Дональд Трамп розповів виданню Fox News. Раніше, 1 червня, CNN та інші ЗМІ розтиражували історію про переховування Трампа у бункері.

Тут трохи більше про ситуацію у США 1 червня У Вашингтоні ввели комендантську годину, Трампа відправили в бункер

Одразу варто зауважити, що для Трампа CNN – це апріорі "fake news", а Fox News – "осередок правдивості", адже перші здебільшого підтримують демократів, а другі якраз республіканців.

Це був фальшивий репортаж. Я не робив цього (не переховувався у бункері – 24 канал). Я спускався туди й був там недовго, просто для перевірки,

– заявив Трамп.

Та і взагалі, мовляв, він протягом своєї каденції у цьому бункері бував у бункері лише два чи три рази, усі – "для інспектування", адже "колись-таки він може знадобитися".

Президент США наголосив, що не боїться протестів і проблем з безпекою загалом, бо охорона Білого дому виконує "фантастичну роботу" задля гарантування порядку.

Дивіться також Відібрало мову: Трюдо мовчав 21 секунду після запитання про Трампа – відео

Коротко про протести у США та їхню причину

25 травня після жорсткого затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд. Це спровокувало потужний суспільний резонанс та хвилю протестів проти расизму та свавілля правоохоронців.