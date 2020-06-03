Відібрало мову: Трюдо мовчав 21 секунду після запитання про Трампа – відео
Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо попросили прокоментувати дії президента США Дональда Трампа під час протестів. Говіркий Трюдо зберіг довгу паузу, аби підібрати необхідні слова.
Трюдо попросили прокоментувати дії Трампа
У глухий кут Трюдо поставило запитання щодо дій Трампа, який наказав розігнати демонстрантів під Білим домом, аби сфотографуватись з Біблією. Про це пише The New York Times.
До теми Трампу потрібне було ефектне фото: хто наказав розігнати протест під Білим домом
Мовчанка глави уряду тривала понад 20 секунд, а згодом він намагався відповісти так, аби не згадувати самого Трампа.
Ми всі з жахом спостерігаємо за тим, що відбувається у США. Це час, щоб зблизити людей. Це час для того, щоб слухати та дізнатись, яка несправедливість існує, незважаючи на прогрес. Це також час для нас, канадців, визнати, що у нас є свої виклики,
– згодом відповів глава уряду Канади.
Як пояснили реакцію Трюдо у NYT
Трюдо зазначив, що питання расизму – актуальне і в Канаді. До чорношкірих громадян часто ставляться по-іншому.
У NYT вважають, що така обережна реакція Трюдо – через те, що 75% експорту Канади припадає на США.
Дивіться відео з відповіддю Трюдо:
Фото, заради якого розігнали мітингувальників / Фото NYT
Про який вчинок Трампа питали Трюдо?1 червня поліція та Нацгвардія розчистили сквер Лафайет, що у Вашингтоні, від демонстрантів. Правоохоронці використали сльозогінний газ. Усе це зробили для того, аби президент Трамп вийшов з бункера і сфотографувався з Біблією в руках біля церкви Святого Іоана, яка дещо постраждала від підпалу під час мітингів.
Головне про протести у США:
- 25 травня поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів притиснув коліном горло Флойда до асфальту. Чоловік заявляв, що не може дихати і просив відпустити його, однак поліцейський на це ніяк не реагував.
- Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу. Однак невдовзі Флойд помер.
- Після цього Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, які через кілька днів поширилися по цілій країні. Влада вже ввела у щонайменше в 40 американських містах комендантську годину. До придушення протестів задіяли Нацгвардію, а Трамп навіть погрожує застосувати армію.