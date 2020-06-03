Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо попросили прокоментувати дії президента США Дональда Трампа під час протестів. Говіркий Трюдо зберіг довгу паузу, аби підібрати необхідні слова.

Трюдо попросили прокоментувати дії Трампа

У глухий кут Трюдо поставило запитання щодо дій Трампа, який наказав розігнати демонстрантів під Білим домом, аби сфотографуватись з Біблією. Про це пише The New York Times.

До теми Трампу потрібне було ефектне фото: хто наказав розігнати протест під Білим домом

Мовчанка глави уряду тривала понад 20 секунд, а згодом він намагався відповісти так, аби не згадувати самого Трампа.

Ми всі з жахом спостерігаємо за тим, що відбувається у США. Це час, щоб зблизити людей. Це час для того, щоб слухати та дізнатись, яка несправедливість існує, незважаючи на прогрес. Це також час для нас, канадців, визнати, що у нас є свої виклики,

– згодом відповів глава уряду Канади.

Як пояснили реакцію Трюдо у NYT

Трюдо зазначив, що питання расизму – актуальне і в Канаді. До чорношкірих громадян часто ставляться по-іншому.

У NYT вважають, що така обережна реакція Трюдо – через те, що 75% експорту Канади припадає на США.

Дивіться відео з відповіддю Трюдо:



Фото, заради якого розігнали мітингувальників / Фото NYT

Про який вчинок Трампа питали Трюдо?1 червня поліція та Нацгвардія розчистили сквер Лафайет, що у Вашингтоні, від демонстрантів. Правоохоронці використали сльозогінний газ. Усе це зробили для того, аби президент Трамп вийшов з бункера і сфотографувався з Біблією в руках біля церкви Святого Іоана, яка дещо постраждала від підпалу під час мітингів.

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