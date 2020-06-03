Премьер-министра Канады Джастина Трюдо попросили прокомментировать действия президента США Дональда Трампа во время протестов. Разговорчивый Трюдо сохранил длинную паузу, чтобы подобрать необходимые слова.

Трюдо попросили прокомментировать действия Трампа

В тупик Трюдо поставил вопрос о действиях Трампа, который приказал разогнать демонстрантов под Белым домом, чтобы сфотографироваться с Библией. Об этом пишет The New York Times.

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Молчание главы правительства длилось более 20 секунд, а затем он пытался ответить так, чтобы не вспоминать самого Трампа.

Мы все с ужасом наблюдаем за тем, что происходит в США. Это время, чтобы сблизить людей. Это время для того, чтобы слушать и узнать, какая несправедливость существует, несмотря на прогресс. Это также время для нас, канадцев, признать, что у нас есть свои вызовы,

– спустя время ответил глава правительства Канады.

Как пояснили реакцию Трюдо в NYT

Трюдо отметил, что вопрос расизма – актуален и в Канаде. К чернокожим гражданам часто относятся по-другому.

В NYT считают, что такая осторожная реакция Трюдо – из-за того, что 75% экспорта Канады приходится на США.

Смотрите видео с ответом Трюдо:

Фото, ради которого разогнали митингующих / фото NYT

О каком поступке Трампа спрашивали Трюдо?

1 июня полиция и Нацгвардия расчистили сквер Лафайет, что в Вашингтоне, от демонстрантов. Правоохранители использовали слезоточивый газ. Все это сделали для того, чтобы президент Трамп вышел из бункера и сфотографировался с Библией в руках у церкви Святого Иоанна, которая несколько пострадала от поджога во время митингов.

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