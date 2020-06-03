Лишился дара речи: Трюдо молчал 21 секунду после вопроса о Трампе – видео
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо попросили прокомментировать действия президента США Дональда Трампа во время протестов. Разговорчивый Трюдо сохранил длинную паузу, чтобы подобрать необходимые слова.
Трюдо попросили прокомментировать действия Трампа
В тупик Трюдо поставил вопрос о действиях Трампа, который приказал разогнать демонстрантов под Белым домом, чтобы сфотографироваться с Библией. Об этом пишет The New York Times.
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Молчание главы правительства длилось более 20 секунд, а затем он пытался ответить так, чтобы не вспоминать самого Трампа.
Мы все с ужасом наблюдаем за тем, что происходит в США. Это время, чтобы сблизить людей. Это время для того, чтобы слушать и узнать, какая несправедливость существует, несмотря на прогресс. Это также время для нас, канадцев, признать, что у нас есть свои вызовы,
– спустя время ответил глава правительства Канады.
Как пояснили реакцию Трюдо в NYT
Трюдо отметил, что вопрос расизма – актуален и в Канаде. К чернокожим гражданам часто относятся по-другому.
В NYT считают, что такая осторожная реакция Трюдо – из-за того, что 75% экспорта Канады приходится на США.
Смотрите видео с ответом Трюдо:
Фото, ради которого разогнали митингующих / фото NYT
О каком поступке Трампа спрашивали Трюдо?
1 июня полиция и Нацгвардия расчистили сквер Лафайет, что в Вашингтоне, от демонстрантов. Правоохранители использовали слезоточивый газ. Все это сделали для того, чтобы президент Трамп вышел из бункера и сфотографировался с Библией в руках у церкви Святого Иоанна, которая несколько пострадала от поджога во время митингов.
Главное о протестах в США:
- 25 мая полицейские задержали чернокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов прижал коленом горло Флойда к асфальту. Мужчина заявил, что не может дышать и просил отпустить его, однако полицейский на это никак не реагировал.
- Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Однако вскоре Флойд умер.
- После этого Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, которые через несколько дней распространились по всей стране. Власть уже ввела по меньшей мере в 40 американских городах комендантский час. К подавлению протестов привлекли Нацгвардию, а Трамп даже угрожает применить армию.