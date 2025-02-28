Дональд Трамп прокомментировал работу над мирным соглашением для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.

Смотрите также Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Что сказал Трамп

По словам Дональда Трампа, стороны "достаточно близки" к заключению соглашения. Он также убежден, что подпишут соглашение о полезных ископаемых уже сегодня, 28 февраля.

Мы возьмем редкоземельные элементы и используем их для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект и оружие. У нас очень честное соглашение с Украиной. Это большое обязательство со стороны США,

– объяснил он.

В то же время риторика Зеленский немного другая. Он заявил, что Трамп не остановит поддержку Украины. Кроме этого, украинский президент спросил, что готовы сделать Соединенные Штаты, потому что он знает, на что готова Европа.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп действительно планируют заключить соглашение о полезных ископаемых.