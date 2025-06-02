Автором оригинального сообщения является анонимный пользователь, который регулярно публикует абсурдные теории заговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп распространил в соцсети теорию заговора о Байдене

Эту историю опубликовал анонимный пользователь с примерно 5 тысячами подписчиков, который известен регулярными публикациями абсурдных и бездоказательных конспирологических теорий. В его заметке говорилось о том, что настоящего Байдена давно нет, а общественность якобы вводят в заблуждение с помощью двойников или роботизированных копий "без души и ума".

Дональд Трамп распространил этот материал без комментариев или объяснений для почти 10 миллионов подписчиков своей страницы.

Как напоминает NBC News, подобные действия со стороны Трампа – не единичны. В прошлом он неоднократно распространял ложную информацию, в частности утверждение о фальсификациях на президентских выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство Барака Обамы, а также рассказывал о вымышленных случаях, в частности, что гаитянские иммигранты якобы "поедают домашних животных".

Конспирологические настроения были характерны и для окружения Трампа. Известно, что часть его соратников активно поддерживала или транслировала ложные утверждения о вакцинах, а также теории о так называемом "глубинном государстве". В частности, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший продвигал опровергнутую идею, что вакцина против кори, паротита и краснухи может вызвать аутизм. Некоторые из руководства ФБР также заявляли, что эта структура якобы была использована администрацией Байдена и "глубинным государством" как инструмент политического давления на Трампа.