Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фотографа Reuters – Лию Миллис.

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Трамп поставил свой портрет на заставку

Фотограф Reuters Лия Миллис смогла зафиксировать, какое изображение установлено на личном смартфоне президента США Дональда Трампа. Так, во время общения с журналистами 30 мая 2025 года Трамп держал свой смартфон, повернув экраном к журналистам. Тогда же фотографу удалось сделать уникальный кадр.

Как оказалось, на заставке своего смартфона Трамп установил собственный портрет. Речь идет именно об официальном портрете президента США.

Трамп установил собственный портрет на заставку: смотрите фото

Стоит заметить, что это вызвало недовольство среди пользователей сети. Многие люди заметили, что самовлюбленность Трампа не имеет границ. Впрочем, в сети признают, что кадр, который поймала фотограф, действительно фантастический.

Более того, обычная фотография смартфона Трампа вызвала и немало теорий заговора". Дело в том, что на экране зафиксировано время 9:11. Некоторые из пользователей сразу связали это с датой страшного теракта в США – 11 сентября 2001 года (11.09.2001). Именно тогда "Аль-Каида" захватила самолеты к башням всемирного торгового центра в Нью-Йорке и к зданию Пентагона. Теракты 9/11 стали самыми жестокими на территории США, оборвав жизни 2 977 человек.

Некоторые из пользователей после этого начали предполагать, что, возможно, Трамп собирается обнародовать секретные факты о терактах 11 сентября.

Интересно, что это не впервые журналисты заметили, что Трамп ставит собственные портреты на заставку смартфона. Так, в январе 2025 года во время церемонии инаугурации на должность 47 президента США фотографу AP Алексу Брендону также удалось поймать в кадр экран его смартфона. Тогда на обоях также был установлен его портрет.



Обои на смартфоне Трампа / Фото AP Photo/Alex Brandon

Интересно, что ранее Илон Маск появился на брифинг Дональда Трампа с синяком под глазом. Как пояснил сам миллиардер, он получил синяк во время игры со своим сыном.