Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фотографиню Reuters – Лію Мілліс.

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Трамп поставив свій портрет на заставку

Фотографиня Reuters Лія Мілліс змогла зафіксувати, яке зображення встановлено на особистому смартфоні президента США Дональда Трампа. Так, під час спілкування з журналістами 30 травня 2025 року Трамп тримав свій смартфон, повернувши екраном до журналістів. Тоді ж фотографині вдалося зробити унікальний кадр.

Як виявилося, на заставці свого смартфона Трамп встановив власний портрет. Мовиться саме про офіційний портрет президента США.

Трамп встановив власний портрет на заставку: дивіться фото

Варто зауважити, що це викликало невдоволення серед користувачів мережі. Багато людей зауважили, що самозакоханість Трампа не має меж. Втім, у мережі визнають, що кадр, який спіймала фотографиня, дійсно фантастичний.

Ба більше, звичайна фотографія смартфона Трампа викликала й чимало теорій змови". Річ у тім, що на екрані зафіксовано час 9:11. Деякі з користувачів відразу пов'язали це з датою найстрашнішого теракту у США – 11 вересня 2001 року (11.09.2001). Саме тоді "Аль-Каїда" захопила літаки до веж всесвітнього торгівельного центру в Нью-Йорку та до будівлі Пентагону. Теракти 9/11 стали найжорстокішими на території США, обірвавши життя 2 977 людей.

Деякі з користувачів після цього почали припускати, що, можливо, Трамп збирається оприлюднити секретні факти про теракти 11 вересня.

Цікаво, що це не вперше журналісти помітили, що Трамп ставить власні портрети на заставку смартфона. Так, у січні 2025 року під час церемонії інавгурації на посаду 47 президента США фотографу AP Алексу Брендону також вдалося зловити в кадр екран його смартфона. Тоді на шпалерах також був встановлений його портрет.



Шпалери на смартфоні Трампа / Фото AP Photo/Alex Brandon

Цікаво, що раніше Ілон Маск з'явився на брифінг Дональда Трампа з синцем під оком. Як пояснив сам мільярдер, він отримав синець під час гри зі своїм сином.